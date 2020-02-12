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Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü! Gündemde İdlib vardı

Başkan Erdoğan, Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Edinilen son dakika habere göre; görüşmede İdlib'de yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Kremlin'in açıklamasında Putin ve Erdoğan'ın konusunda ilişkili kurumlar aracılığıyla temaslara devam etme konusunda uzlaştığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 12.2.2020 12:03 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 12:22 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü! Gündemde İdlib vardı

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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Görüşmede İdlib'de yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Kremlin'in açıklamasında Putin ve Erdoğan'ın Suriye konusunda ilişkili kurumlar aracılığıyla temaslara devam etme konusunda uzlaştığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca iki liderin, Türkiye-Rusya arasındaki anlaşmaların uygulanması konusunda fikir birliğine vardığı ifade edildi.

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Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü! Gündemde İdlib vardı
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