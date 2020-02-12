Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü! Gündemde İdlib vardı

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

TÜRKİYE-RUSYA ARASINDAKİ ANLAŞMALARIN UYGULANMASI KONUSUNDA FİKİR BİRLİĞİ

Görüşmede İdlib'de yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Kremlin'in açıklamasında Putin ve Erdoğan'ın Suriye konusunda ilişkili kurumlar aracılığıyla temaslara devam etme konusunda uzlaştığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca iki liderin, Türkiye-Rusya arasındaki anlaşmaların uygulanması konusunda fikir birliğine vardığı ifade edildi.