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SON DAKİKA HABERİ: , ve 'den flaş hamlesi

Reuters'in aktardığı son dakika haberine göre 'nın paralı askerlerinin 'deki sivillere karşı savaş işlediği suçları gerekçesiyle , ve 'nin 'nin üst düzey yöneticilerinin tutuklanması için başvuruda bulunduğunu bildirdi

Giriş Tarihi: 12.2.2020 12:44 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 12:47 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Türkiye, ABD ve İngiltere'den flaş BAE hamlesi

Türkiye, İngiltere ve ABD'nin son dakika haberine göre Yemen'de savaş suçları ve işkence şüphesiyle Birleşik Arap Emirlikleri üst düzey yetkililerinin tutuklanması başvurunda bulundu.

İŞKENCE VE SAVAŞ SUÇU

Bugün yapılan başvuruda, Birleşik Arap Emirlikleri ve paralı askerlerinin 2015 ve 2019'da Yemen'deki sivillere karşı işkence ve savaş suçlarından sorumlu oldukları ifade edildi.

Reuters'ta yer verilen habere göre, 3 ülke bu iddia edilen suçlarla ilgili en kısa sürede soruşturma açılması talebinde bulundu.

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ARALARINDA ASKERİ YÖNETİCİLER VAR

Şüpheliler arasında; BAE ve Birleşik Devletler'de ikamet eden ancak düzenli olarak İngiltere'ye seyahat eden BAE'li siyasiler ve askeri yöneticiler bulunuyor.

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SON DAKİKA HABERİ: Türkiye, ABD ve İngiltere'den flaş BAE hamlesi
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