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haberi: Wuhan vatandaşı koronavirüs hakkında son durumu A Haber'e anlattı! "Başka bir seçeneğimiz yok"

Koronavirüsü salgını hakkında haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Covid-19 olarak yeniden isimlendirilen yeni tip corona virüsünde ölü sayısı 1.116'ya ulaşırken, dünya genelinde tespit edilen vaka sayısı 45 bin 204 oldu. Koronavirüsün merkez üssü olan Wuhan kenti ise kelimenin tam anlamı ile abluka altına alındı. Kente giriş ve çıkışlar yasaklanırken, gündelik yaşantı da zorlu şartlar ve karantina altında devam ediyor. Wuhan vatandaşı olan Felicity Feng, A Haber'e bağlanarak kentteki son durumu anlattı. Feng, iyimser olmak zorunda olduklarını belirtirken çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 12.2.2020 16:44 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 16:50 ABONE OL
Son dakika haberi: Wuhan vatandaşı koronavirüs hakkında son durumu A Haber'e anlattı! Başka bir seçeneğimiz yok

Koronavirüs salgını dehşet saçmaya devam ediyor. haberlerinin peşi sıra geldiği salgında, ölü sayısı 1.116'ya çıktı. 44 bini Çin'de olmak üzere, 45 bin 204 kişide virüs saptandı. 188 binden fazla kişi ise gözlem altında. Salgının merkez noktası olan Wuhan'da ise kent abluka altında tutuluyor. Wuhan'a giriş çıkışlar kapatılırken, karantina süreci en üst düzeyde devam ediyor.

A HABER'E ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Koronavirüsün sıfır noktası olan Wuhan vatandaşı Felicity Feng, son durumu A Haber'e anlattı. Salgının başlamasının üzerinden 20 gün geçtiğini belirten Feng, yalnızca bir kez evden çıktığını söyledi. Ciddi bir kriz yaşandığını belirten Wuhan vatandaşı, çarpıcı sözler kullandı.

İşte, son dakika açıklamasının tamamı;

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Son dakika haberi: Wuhan vatandaşı koronavirüs hakkında son durumu A Haber'e anlattı! "Başka bir seçeneğimiz yok"
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