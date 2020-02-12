Son dakika haberi: Wuhan vatandaşı koronavirüs hakkında son durumu A Haber'e anlattı! "Başka bir seçeneğimiz yok"

Koronavirüs salgını dehşet saçmaya devam ediyor. Son dakika haberlerinin peşi sıra geldiği salgında, ölü sayısı 1.116'ya çıktı. 44 bini Çin'de olmak üzere, 45 bin 204 kişide virüs saptandı. 188 binden fazla kişi ise gözlem altında. Salgının merkez noktası olan Wuhan'da ise kent abluka altında tutuluyor. Wuhan'a giriş çıkışlar kapatılırken, karantina süreci en üst düzeyde devam ediyor.

A HABER'E ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Koronavirüsün sıfır noktası olan Wuhan vatandaşı Felicity Feng, son durumu A Haber'e anlattı. Salgının başlamasının üzerinden 20 gün geçtiğini belirten Feng, yalnızca bir kez evden çıktığını söyledi. Ciddi bir kriz yaşandığını belirten Wuhan vatandaşı, çarpıcı sözler kullandı.

İşte, son dakika açıklamasının tamamı;