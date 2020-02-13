Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > 113 canlı türü için acil durum çağrısı

113 canlı türü için acil durum çağrısı

Giriş Tarihi: 13.2.2020 ABONE OL
113 canlı türü için acil durum çağrısı
Avustralya'da, Yaban Hayatı ve Tehdit Altındaki Türleri Orman Yangınlarından Kurtarma Raporu'nda acil yardım edilmesi gereken hayvanların geçici listesi yayımlandı. Rapora göre koalalar ve kanguruların yanı sıra kuş, balık ve kurbağa türleri en çok yardıma muhtaç hayvanlar arasında yer alıyor. Raporda, listede yer alan 113 canlıdan nerdeyse tamamının yiyecek alanlarının yüzde 30'undan fazlasını yitirmelerinden dolayı yardıma muhtaç duruma düştüğü belirtildi. Çevre uzmanlarının hazırladığı rapordaki liste, 13 kuş, 19 memeli, 20 sürüngen, 17 kurbağa, 5 omurgasız, 22 tatlı su ıstakozu ve 17 balık türünü içeriyor. Ülkede aylardır süren yangınlarda 1.25 milyar hayvanın ölmüş olabileceği belirtildi. AA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
113 canlı türü için acil durum çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN