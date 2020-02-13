113 canlı türü için acil durum çağrısı

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Avustralya'da, Yaban Hayatı ve Tehdit Altındaki Türleri Orman Yangınlarından Kurtarma Raporu'nda acil yardım edilmesi gereken hayvanların geçici listesi yayımlandı. Rapora göre koalalar ve kanguruların yanı sıra kuş, balık ve kurbağa türleri en çok yardıma muhtaç hayvanlar arasında yer alıyor. Raporda, listede yer alan 113 canlıdan nerdeyse tamamının yiyecek alanlarının yüzde 30'undan fazlasını yitirmelerinden dolayı yardıma muhtaç duruma düştüğü belirtildi. Çevre uzmanlarının hazırladığı rapordaki liste, 13 kuş, 19 memeli, 20 sürüngen, 17 kurbağa, 5 omurgasız, 22 tatlı su ıstakozu ve 17 balık türünü içeriyor. Ülkede aylardır süren yangınlarda 1.25 milyar hayvanın ölmüş olabileceği belirtildi. AA