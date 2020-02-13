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! Çin'de Covid-2019 () ilaçlaması kameralara yansıdı

Çin'de Covid-19'un () ortaya çıktığı kenti başta olmak üzere birçok şehirde virüse karşı ilaçlama yapılıyor. İlaçlama sokaklarla sınırlı değil. Bazı şüpheli yapıların içleri de çalışmalara dahil edildi. İlaçlama görüntüleri kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 13.2.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 17:48 ABONE OL
Son dakika! Çin'de Covid-2019 koronavirüs ilaçlaması kameralara yansıdı

Çin'de Covid-19'un (koronavirüs) ortaya çıktığı Vuhan kenti başta olmak üzere birçok şehirde virüse karşı ilaçlama yapılıyor. Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1369'a, vaka sayısı ise 60 bin 331'e ulaşırken, Çin'de Vuhan başta olmak üzere birçok noktada virüse karşı ilaçlama yapıldı.

Görüntülerde, ilaçlama araçlarının şehri ilaçladığı ve koruyucu kıyafet giymiş görevlilerin de yaya olarak sokakları ilaçlama işlemini gerçekleştirdiği görülüyor. Ayrıca, sadece sokakların değil bazı yapıların iç bölümlerinin de bu kapsamda ilaçlandığı görüntülere yansıdı.

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Son dakika! Çin'de Covid-2019 (koronavirüs) ilaçlaması kameralara yansıdı
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