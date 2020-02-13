Corona virüsü ile ilgili son dakika haberi! O mağaranın içerisindeki binlerce yarasa...

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya korku salan koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İlk olarak 12 Aralık tarihinde Wuhan kentinde görülen virüs, kısa sürede tüm bölgeye yayılmış ve dünyanın çeşitli ülkelerinde de görülmüştü. Her geçen gün ölü sayısının arttığı salgın ile ilgili yeni gelişmeler yaşanırken, son olarak vahşi yasalarla dolu gizli bir mağaraya giren kâşif ekibi yaptıkları keşif ile koronavirüs tedavisi için umut oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

CORONA VİRÜS TEDAVİSİNDE BÜYÜK UMUT! YARASALARIN YAŞADIĞI MAĞARA…