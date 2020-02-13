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virüsü ile ilgili haberi! O mağaranın içerisindeki binlerce yarasa...

12 Aralık tarihinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünya için bir tehdit oluşturan virüsü ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Her geçen gün enfekte olanların ve ölenlerin sayısı artarken, 12 Şubat Çarşamba günü bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı 242’ye çıktı ve yeni bir rekor kırdı. Her geçen gün yaşanan ölü sayılarındaki artış tüm dünyayı tedirgin ederken, yarasaların yaşadığı bir mağaraya giren kâşif ekibi yaptıkları keşif ile tedavisi için umut oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 13.2.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 09:24 ABONE OL
Corona virüsü ile ilgili son dakika haberi! O mağaranın içerisindeki binlerce yarasa...

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya korku salan ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. İlk olarak 12 Aralık tarihinde Wuhan kentinde görülen virüs, kısa sürede tüm bölgeye yayılmış ve dünyanın çeşitli ülkelerinde de görülmüştü. Her geçen gün ölü sayısının arttığı salgın ile ilgili yeni gelişmeler yaşanırken, son olarak vahşi yasalarla dolu gizli bir mağaraya giren kâşif ekibi yaptıkları keşif ile koronavirüs tedavisi için umut oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

CORONA VİRÜS TEDAVİSİNDE BÜYÜK UMUT! YARASALARIN YAŞADIĞI MAĞARA…

Çin'den gelen son dakika haberine göre, vahşi yarasalarla dolu gizli bir mağara, koronavirüs salgınıyla mücadelede anahtar rolü oynayabilir.

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Corona virüsü ile ilgili son dakika haberi! O mağaranın içerisindeki binlerce yarasa...
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