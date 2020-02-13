Erdoğan coşkusu Pakistan’da

FETÖ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanan Pakistan'da sokaklar, Türk bayrakları ve Erdoğan'ın fotoğrafları süslendi. Başkent İslamabad'da devlet binalarının bulunduğu Constitution Bulvarı, Erdoğan'ın konaklayacağı otelin önü ve havalimanı güzergahındaki yollara, iki ülke dostluğunu anlatan afişler asıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han'ın bulunduğu afişlerde, İngilizce ve Türkçe "Yaşasın Türkiye-Pakistan kardeşliği" ve "İki ülke tek millet" ifadeleri yer aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ve yarın resmi ziyaret gerçekleştireceği Pakistan'a daha önce 9 kez gitti. Bu ziyaretlerin üçünde parlamentoda milletvekilleri ve senatörlere seslenen Erdoğan, Pakistan parlamentosunda en çok konuşma yapan yabancı lider olmuştu. Erdoğan, yarıh Pakistan Parlamentosu'na dördüncü defa hitap edecek.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük resmi ziyaret için bugün Pakistan'a gidecek. Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya gelecek olan Erdoğan, görüşmesinde iki ülke ilişkilerini, mülteci meselesini, Keşmir sorununu, başta FETÖ, DEAŞ olmak üzere terörle mücadele konularını değerlendirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Parlamentosu'ndaki konuşmasında Keşmir sorunu, başta FETÖ, DEAŞ olmak üzere terörle mücadele, İslamofobiye karşı atılacak adımlar üzerine mesajlar vermesi bekleniyor.Erdoğan ve Han, ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret hacmini arttırmak için altyapı, üstyapı, madencilik, savunma, turizm alanları başta olmak üzere önümüzdeki dönemde atılacak adımlar, Çin- Pakistan Ekonomik Koridoru projesi gibi konuları değerlendirilecek. Erdoğan ve Han, DEİK tarafından düzenlenecek Pakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu'nda iki ülkenin iş insanlarına birlikte yatırım ve işbirliği çağrısı yapacak.