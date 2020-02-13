Ezber bozacak uçak tanıtıldı

BUGÜN NELER OLDU

Avrupalı uçak yapımcısı Airbus, ayırt edici birleşik kanat yapısına sahip MAVERIC modelinin tasarımını Singapur Havacılık Fuarı'nda ilk kez sundu. İki metre uzunluğunda ve 3.2 metre genişliğindeki modelde uçak kanatları uçağın gövdesiyle birleşiyor ve böylece araç, daha aerodinamik bir yapıya ulaşıyor. Fütüristik tasarımın, mevcut dar gövdeli uçaklara kıyasla yakıt tüketimini yüzde 20'ye kadar azaltma potansiyeli olduğunu açıklayan firma, uçuş testlerinin sürdüğünü ve bu yıl da devam edeceğini açıkladı. Airbus, geçtiğimiz ay ilk kez pilotsuz havalanmayı başardığını vurgulamıştı. Kalkış fotoğraflarında uçak yükseldiği sırada pilotun ellerinin dizlerinde durduğu görülmüştü. Uçak, otomatik kalkış için mevcut yer teknolojisi yerine uçağa kurulan görüntü tanıma teknolojisi kullanmıştı.