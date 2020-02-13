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, 'nin 'daki merkezli firmaları açıklamasından memnun

, Birleşmiş Milletler'in (), işgal altındaki 'da faaliyet gösteren merkezli firmaların listesini yayımlamasını, bu ülkeyi izole etme yolunda atılmış doğru bir adım olarak nitelendirdi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 13.2.2020 12:23 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 12:29 ABONE OL
Hamas, BM'nin Batı Şeria'daki İsrail merkezli firmaları açıklamasından memnun

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'i izole etme yolunda atılmış bu doğru adımı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, BM'den bu firmaların ve onlarla iş birliği yapanların kovuşturulması için yasal tedbirler almasının beklendiği ve uluslararası toplumdan da Filistin halkının haklarının korunması için somut adımlar atmasının istendiği kaydedildi.

İsrail ve ABD firmaları Batı Şeria'da | Video

BM dün, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren İsrail merkezli ve diğer uluslararası firmaların listesini yayımlamıştı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin yeni raporunda, bölgedeki 94'ü İsrail, 18'i diğer ülkelere ait toplam 112 firmanın tam listesi yer almıştı.

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Hamas, BM'nin Batı Şeria'daki İsrail merkezli firmaları açıklamasından memnun
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