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'da feci ! 13 ölü, 31 yaralı

'da feci bir yaşandı. Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yataklı bir otobüs tıra çarptı. Kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 13.2.2020 10:37 ABONE OL
Hindistan'da feci kaza! 13 ölü, 31 yaralı

India Today'in haberine göre, emniyet yetkilisi Rajesh Kumar, Delhi'den Bihar eyaletinin Motihari bölgesine doğru gitmekte olan iki katlı otobüsün, Firozabad şehrinin Agra-Lucknow otoyolunda bir tıra arkadan çarptığını bildirdi.

Kumar yaralıların, Saifai bölgesindeki hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

31 KİŞİ DE TEDAVİ GÖRÜYOR

Hastanenin acil servis departmanından doktor Vishwa Deepak, kazada 13 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, yaralanan en az 31 kişinin ise tedavi altına alındığını belirtti.

Hint basınındaki haberlere göre, kaza, otobüs şoförünün uyuması ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi, kazada otobüsün ön kısmı tamamen hasar gördü.

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Hindistan'da feci kaza! 13 ölü, 31 yaralı
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