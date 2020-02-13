Hollanda'da bir şirkete daha bombalı mektup gönderildi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir şirkette daha 'bombalı mektup' sebebiyle patlama yaşandı.

Amsterdam polisi, Bijlmerdreef semtindeki bir iş yerine gönderilen bombalı mektubun patladığını; çıkan dumandan etkilenen bir kişi için olay yerine ambulans çağrıldığını bildirdi.

Amsterdam ve Kerkrade'de de dün patlamalar olmuştu. Bombalı mektupların, tehdit yoluyla para almak isteyen kişilerce gönderildiği değerlendiriliyor.

Yine Amsterdam ile Rotterdam, Maastricht ve Utrecht kentlerindeki bazı şirketlere de geçen ay içerisinde bomba bulunan postalar gönderilmişti.