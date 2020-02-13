İngiliz vekil Tracy Brabin tartışılan elbisesini açık artırmayla sattı!
İngiltere İşçi Partili kadın milletvekilini konuşuyor. Önce giydiği elbiseyle çok tartışıldı sonra da yaptığı hareketle. İngiltere'de İşçi Partisi Milletvekili Tracy Brabin, Parlamento'da giydiği ve eleştirilere, hatta hakaretlere maruz kaldığı tek omuzlu kıyafetini yardım kuruluşu yararına açık artırmaya çıkardı. Kıyafet, 14 bin 200 sterline (111 bin TL) satıldı.
Giriş Tarihi: 13.2.2020 11:14Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 11:19ABONE OL
İngiltere'de anamuhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili Tracy Brabin, tek omuzu açık kıyafetle Parlamento'da konuşma yapınca 'uygunsuz kıyafet' eleştirilerine, hatta ağır sözlere maruz kalmıştı.