Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > İngiliz vekil Tracy Brabin tartışılan elbisesini açık artırmayla sattı!

İngiliz vekil tartışılan elbisesini açık artırmayla sattı!

İşçi Partili kadın milletvekilini konuşuyor. Önce giydiği elbiseyle çok tartışıldı sonra da yaptığı hareketle. İngiltere'de İşçi Partisi Milletvekili , Parlamento'da giydiği ve eleştirilere, hatta hakaretlere maruz kaldığı tek omuzlu kıyafetini yardım kuruluşu yararına açık artırmaya çıkardı. Kıyafet, 14 bin 200 sterline (111 bin TL) satıldı.

Giriş Tarihi: 13.2.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 11:19 ABONE OL
İngiliz vekil Tracy Brabin tartışılan elbisesini açık artırmayla sattı!

'de anamuhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili , tek omuzu açık kıyafetle Parlamento'da konuşma yapınca 'uygunsuz kıyafet' eleştirilerine, hatta ağır sözlere maruz kalmıştı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiliz vekil Tracy Brabin tartışılan elbisesini açık artırmayla sattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN