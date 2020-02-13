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'te Amerikan askerlerinin de bulunduğu üsse füze saldırısı

Irak'ın kentinde ABD askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 13.2.2020 22:24 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 22:37 ABONE OL
Kerkük'te Amerikan askerlerinin de bulunduğu üsse füze saldırısı

Iraklı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Kerkük'te ABD askerlerinin de bulunduğu, K1 Askeri Üssü'ne 1 roketin düştüğü belirtilerek bölgede operasyon yapan güvenlik güçlerinin fırlatmaya hazır roket rampası bulduğu aktarıldı. Saldırı sonrası ABD helikopterlerinin bölgede keşif yaptığı aktarılırken, saldırı sonucu can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi vermedi.

ABD'DEN O İDDİA GELDİ!

Aralık ayında ABD askeri üssüne düzenlenen saldırıda 1 sözleşmeli sivil personel hayatını kaybetmişti. Irak'taki ABD askeri üslerine saldırılar artarken, saldırıları üstlenen olmadı. ABD ise saldırıların İran yanlısı Şii gruplar tarafından gerçekleştirildiğini iddia ediyor.

Son dakika haberi: Irak’ta ABD üssüne füzeli saldırı! Ölü ve yaralılar var...

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Kerkük'te Amerikan askerlerinin de bulunduğu üsse füze saldırısı
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