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ve kızı Gianna gizli bir törenle defnedildi

NBA tarihinin efsane isimlerinden olan geçirdiği trafik kazası sonucu kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybetmişti. Tüm dünyayı yasa boğan bu olay haber ajansları tarafından son dakika olarak geçilmişti. Helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın cenaze töreni hakkında son dakika açıklama geldi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 13.2.2020 14:37 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 15:41 ABONE OL
Kobe Bryant ve kızı Gianna gizli bir törenle defnedildi

Los Angeles Lakers'in efsanevi oyuncusu Kobe Bryant, 26 Ocak'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Kaza sırasında helikopterde bulunan Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna'nın da hayatını kaybetmesiyle tüm dünya yasa boğuldu. Baba ve kızının cenaze töreninin tarihi merakla beklenirken, gizli bir törenle 7 Şubat'ta Orange County yakınlarında bulunan Pacific View Memorial Park mezarlığına defnedildikleri öğrenildi. Cenaze töreninin gizli tutulmasını Bryant ailesinin istediği ve törene sadece yakın arkadaş ve aile üyelerinin katıldığı ifade edildi.

Öte yandan Kobe ve kızı Gianna için, iki ismin giydikleri forma numaralarının 24 olması nedeniyle 24 Şubat'ta Staples Center'da anma töreni gerçekleştirileceği belirtildi.

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Kobe Bryant ve kızı Gianna gizli bir törenle defnedildi
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