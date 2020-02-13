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Koronavirüsün merkezinde son dakika talimat! 'Çalışmayın'

’de korona virüsü salgınının ilk ortaya çıktığı Euhan kentinin bağlı olduğu Hubei eyaletinde yetkililerden son dakika açıklama geldi. Çinli yetkililer, kurumların 20 Şubat’tan önce açılmaması talimatını verdi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 13.2.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 12:24 ABONE OL
Koronavirüsün merkezinde son dakika talimat! 'Çalışmayın'

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsü salgını nedeniyle ölü sayısı artmaya devam ediyor. Hubei eyaletinde Çarşamba günü kayıtlara geçen vaka sayısı, önceki güne kıyasla yaklaşık 10 kat artarak 14 bin 840'a yükseldi. Hubei eyaletinde salgın nedeniyle ölenlerin sayısı bin 310'a, toplam vaka sayısı da 48 bin 206'ya yükseldi.

FİRMALAR KEPENK İNDİRDİ!

Salgın nedeniyle eyalet genelinde firmalar da kepenk indirdi. Sokakların boş olduğu eyalette insanlar evlerinden çıkmazken mağazalar da açılmıyor. Yerel yetkililer çalışmama süresinin uzatılmasını talep ederek, kurumların 20 Şubat'tan önce açılmaması talimatını verdi.

Öte yandan Çin'de iktidarda bulunan Çin Komünist Partisi'nin Hubei Eyalet Sekreteri Jiang Chaoliang görevinden alındı. Eyalet sekreterliği görevine Şanghay Belediye Başkanı Ying Yong getirildi.

Wuhan'da Ma Guoqiang'dan boşalan parti sekreterliği koltuğuna ise Wang Zhonglin getirildi.

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Koronavirüsün merkezinde son dakika talimat! 'Çalışmayın'
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