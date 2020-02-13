Koronavirüs (Covid-19) salgınında dünyayı şoke eden son dakika haberi: Rus kadınlar karantinayı deldi ve kaçtı!

Dünyayı teyakkuza geçiren ve Covid-19 olarak yeni adı ile anılmaya başlanan koronavirüs salgınından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde 59 bini Çin ana karası sınırları içerisinde olmak üzere 60 bin 342 kişide koronavirüs tespit edildi. 200 bine yakın kişi gözlem altında tutulurken dünden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1.369'a çıktı. Çin'in Hubei eyaletinde 12 Şubat Çarşamba günü bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı 242'ye çıkarak yeni bir rekor kırdı.

DÜNYAYI ŞOKE EDEN GELİŞME: RUS KADINLAR KARANTİNAYI DELİP KAÇTILAR!

Malezya'da bulunan havalimanında 780 gram fare etinin ele geçirilmesinin ardından flaş bir gelişme de Rusya'da yaşandı. Ülke ajansları tarafından da son dakika olarak duyurulan haber, iki Rus kadının koronavirüs karantinayı delip kaçmalarını konu ediniyor. Çin'in tropik adası Hainan'a tatile gidip döndükten sonra hastalık belirtileri göstermeye başlayan iki Rus kadın, hastanedeki karantinadan kaçarak tepki topladı.