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2 bin metre yüksekliğe kül püskürttü

'nın en aktif dağı Merapi'de patlama meydana geldi. Patlama sonucu Cava adasının merkezi ile Yogyakarta arasında bulunan kraterinden 2 bin metre yüksekliğe kadar kül ve duman püskürttü. Çevrede yaşayan yaklaşık 24 milyon insan için tehdit oluşturan lavlar dolayısıyla uyarılar yapıldı. Patlama esnasında kayıtta olan vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarından görüntüleri paylaştı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 13.2.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 16:49 ABONE OL
Merapi Yanardağı 2 bin metre yüksekliğe kül püskürttü

Endonezya'nın en aktif dağı Merapi'de patlama meydana geldi. Patlama sonucu Cava adasının merkezi ile Yogyakarta arasında bulunan Merapi Yanardağı kraterinden 2 bin metre yüksekliğe kadar kül ve duman püskürttü. Çevrede yaşayan yaklaşık 24 milyon insan için tehdit oluşturan lavlar dolayısıyla uyarılar yapıldı. Patlama esnasında kayıtta olan vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarından görüntüleri paylaştı.

Yerel saatle 05.16 sularında meydana gelen patlamaya ilişkin Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Agus Wibowo, "Patlama 150 saniye sürdü. 2 bin metre yüksekliğe kadar kül ve duman püskürttü" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 340 kişi hayatını kaybetmiş, 60 binden fazla kişi yer değiştirmek zorunda kalmıştı. Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunan Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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Merapi Yanardağı 2 bin metre yüksekliğe kül püskürttü
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