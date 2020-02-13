Sağlık yetkilisi de virüse yakalandı

Japonya'da, Kovid-19 salgını nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisinde, biri karantina yetkilisi 40 kişide daha virüs tespit edildi. Yokohama Limanı'nda geçen hafta karantinaya alınan, 3 bin 700 civarında kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 174'e çıktı.Hong Kong'dan 1 Şubat günü hareket eden ve bin 455'i yolcu, 2 bin 257 kişinin içinde bulunduğu Holland America'ya ait MS Westerdam isimli kurvaziyer gemisi ise, vaka rastlanmamasına rağmen hiçbir ülkeye yanaşamıyor. Gemi, Japonya, Tayvan, Filipinler, ABD'nin Guam Adası'nın ardından son olarak Tayland'dan veto yedi.Vuhan kentindeki hastanelerde bini aşkın sağlık görevlisine virüs bulaştığı tahmin ediliyor. Fransız AFP ajansı kentteki doktorların tükenmişlik seviyesine geldiğini, hastalarla uğraşmak için güçlerinin kalmadığını bildirdi. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı 45 bin 100'ü aştı. Ölenlerin sayısı ise bin 116'ya yükseldi. Rusya'da metroda virüs şakası yapan bir gence 5 yıl hapis cezası verildi.Öte yandan Çin'in Ankara Büyükelçisi H.E. Deng Li, ülkesindeki bilim insanlarının, virüse karşı geçerli olabilecek bir ilacı test ettiklerini bildirdi. Deng Li, salgının Çin ekonomisinin temel görünümünü fazla etkilemeyeceğini de savundu.

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