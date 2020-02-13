Son dakika haberler| İki futbolcu hakkında tecavüz iddiası: Kadına zorla video çektirerek…

Franklin County hapishane kayıtlarına göre, avukatları ile duruşmaya katılan iki futbolcu Amir Riep ve Jahsen Wint, Çarşamba günü tecavüz ve adam kaçırma suçları nedeniyle tutuklandılar. Basına sızan mahkeme belgelerine göre, iki futbolcu, zorla evde tuttukları bir kadına yaklaşık bir gün boyunca dehşeti yaşattılar. Mahkemede, şahitler ve polis raporları incelendikten sonra iki futbolcunun da tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. Duruşma esnasında, olayla ilgili kan donduran detaylar da ortaya çıktı. Cinsel saldırının yaşandığı gün, futbolcuların zorla kadının videosunu çektiği mahkeme kayıtlarına geçti.

TEKNİK DİREKTÖRDEN AÇIKLAMA: ATILDILAR

İki futbolcunun takım koçu Ryan Day yaptığı açıklamada, "Amir Riep ve Jahsen Wint'i futbol programımızdan çıkardım. Cezai suçlamalar hakkında herhangi bir açıklama yapmıyorum, ancak standartlarımıza ve beklentilerimize uymadıkları açık" dedi.

İşte, mahkeme kayıtlarına geçen kan donduran ifadeler ve olayın detayları…