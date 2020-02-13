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haberler| İki futbolcu hakkında tecavüz iddiası: Kadına zorla video çektirerek…

ABD’den kan donduran bir haberi geldi. ’te oynayan iki oyuncu ile ilgili şoke eden suçlamanın basına sızmasının ardından ülke genelinde büyük bir tepki gösterilmişti. İki futbolcu, kiralık bir rezidans dairesinde bir kadını sıkıştırarak cinsel saldırıda bulunmuşlar ve haklarında soruşturma başlatılmıştı. Tecavüz ile suçlanan iki futbolcu tutuklandı. Oynadıkları takımın koçu Ryan Day'in açıklamasına göre, iki Ohio State futbol oyuncusu takımdan atıldı. Mahkemede, ile ilgili kan donduran detaylar da ortaya çıktı. İşte, bir kadına cinsel saldırıda bulunan ve kadını tehdit ederek videosunu çeken iki futbolcu hakkındaki dava ile ilgili son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 13.2.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 11:22 ABONE OL
Son dakika haberler| İki futbolcu hakkında tecavüz iddiası: Kadına zorla video çektirerek…

Franklin County hapishane kayıtlarına göre, avukatları ile duruşmaya katılan iki futbolcu Amir Riep ve Jahsen Wint, Çarşamba günü tecavüz ve adam kaçırma suçları nedeniyle tutuklandılar. Basına sızan mahkeme belgelerine göre, iki futbolcu, zorla evde tuttukları bir kadına yaklaşık bir gün boyunca dehşeti yaşattılar. Mahkemede, şahitler ve polis raporları incelendikten sonra iki futbolcunun da tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. Duruşma esnasında, olayla ilgili kan donduran detaylar da ortaya çıktı. Cinsel saldırının yaşandığı gün, futbolcuların zorla kadının videosunu çektiği mahkeme kayıtlarına geçti.

TEKNİK DİREKTÖRDEN AÇIKLAMA: ATILDILAR

İki futbolcunun takım koçu Ryan Day yaptığı açıklamada, "Amir Riep ve Jahsen Wint'i futbol programımızdan çıkardım. Cezai suçlamalar hakkında herhangi bir açıklama yapmıyorum, ancak standartlarımıza ve beklentilerimize uymadıkları açık" dedi.

İşte, mahkeme kayıtlarına geçen kan donduran ifadeler ve olayın detayları…

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Son dakika haberler| İki futbolcu hakkında tecavüz iddiası: Kadına zorla video çektirerek…
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