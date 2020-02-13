Suriye'de gerilim tırmanıyor! Rejim, ABD ve Rusya bayrakları aynı karede!

SURİYE'nin kuzeydoğusundaki Amerikan kuvvetleri, Haseke vilayetine bağlı Kamışlı'nın doğusunda rejim yanlısı sivillerle çatıştı. Suriye Ordusu'nun bir askeri noktası yakınında toplanan Hırbet Ammo köyü sakinleri, bölgede devriye gezen Amerikan zırhlı araçlarını taşladı ve ardından araçların birindeki Amerikan bayrağını parçaladı. Amerikan askerlerinin, zırhlı birliklerin yolunu kesen sivillere ateş açması sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Rus Sputnik sitesi ise biri çocuk iki kişinin öldüğünü bildirdi. Suriye devlet haber ajansı SANA, açılan ateşin ardından ABD'nin Kamışlı'ya hava saldırısı düzenlediğini de duyurdu.

RUS ASKERLERİ İNTİKAL ETTİ

Rus basını, çatışmanın Kamışlı'nın 10 kilometre doğusunda, altı Amerikan zırhlı aracının geçtiği sırada gerçekleştiğini yazdı. Buna göre, bölgedeki Kürt siviller üçü zırhlı personel taşıyıcısı olan Amerikan konvoyunu taşa tuttu. Yollarının kesilmesi üzerine Amerikan askerlerinin ateş açması sonucu 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Bölgedeki gelişmeleri sosyal medya üzerinden paylaşan Suriyeli gazeteci Muhammed Hasan da, ABD'li ve Suriyeli askeri birlikleri arasında yükselen tansiyon üzerine Rus askerlerinin bölgeye intikal ettiğini belirtti. Saldırının, bölgede Esad rejimine ait bir kontrol noktası yakınında gerçekleştiği, ölen kişinin rejime bağlı bir güvenlik gücü olduğu da öne sürüldü.

KOALİSYONDAN AÇIKLAMA

Hürriyet'İn haberine göre; ABD liderliğindeki askeri koalisyonun sözcüsü Myles B. Caggins, "Koalisyon güçleri Kamışlı'da devriye gezerken, rejim yanlısı güçlere ait kontrol noktasında bu birliklerle karşı karşıya geldi. Koalisyon güçlerinin uyarılarına rağmen, devriye birliklerine bilinmeyen kişiler tarafından hafif silahlarla ateş açıldı. Gerilim sona ermiştir. Koalisyona bağlı devriye birlikleri üsse geri dönmüştür" açıklamasında bulundu.

ABD'DEN YPG'YE 200 MİLYON DOLAR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2021 mali yılı için Kongre'den toplamda 740.1 milyar dolar bütçe talebinde bulundu. Bütçede, Suriye ve Irak'ta DEAŞ ile mücadele kapsamında eğit-donat programı için 845 milyon dolar talep edildi. Bu kalem için 2020 bütçesinde 1.2 milyar dolar ayrılırken, 2019 bütçesinde ise 1.4 milyar dolar ayrılmıştı. DEAŞ ile mücadele fonuna ilişkin kısımda, söz konusu 845 milyon doların 645 milyon dolarının Irak güvenlik güçlerinin eğitilmesi ve desteklenmesi kapsamında harcanacağı ifade edildi. Diğer taraftan 200 milyon doların ise terör örgütü YPG/PKK'nın da aralarında bulunduğu ABD'nin desteklediği 'Taramadan Geçirilmiş Suriye Muhalefeti' için kullanılacağı belirtildi.