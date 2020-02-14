Başkan Erdoğan Pakistan'da konuşuyor - CANLI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye - Pakistan yüksek düzeyli iş birliği ve iş forumu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yeni hedeflerden söz eden Erdoğan "Toplam nüfusları 300 milyonları bulan iki ülkenin ticaretinin 1 milyar doların altında olmasını kabullenemiyorum. Önce süratle bu rakamı aşmalı sonra daha da ileriye gitmeliyiz" dedi.

İşt Erdoğan'ın iş forumundaki konuşmasından öne çıkanlar;

"İkili ilişkilerimizi 5 milyar dolar hedefine taşımalıyız. Kararlı, net ve güçlü adımlar atmalı, temennilerin ötesinde ticaretimizi hak ettiği konuma taşımamız gerekiyor.

YATIRIMLARIMIZ ARTACAK

İki günlük Pakistan ziyaretimiz dolu dolu geçti. Türk Firmalarının Pakistan'da faaliyet göstermelerinden büyük memnuniyet duyuyorum. Şirketlerimiz yatırımlarını daha da büyütmeyi düşünüyor.

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE GÜVENİN

Sermaya milliyetçiliği yapmak doğru değil. Uluslararası yatırımları kurumsal olarak da destekliyoruz. Pakistanlı kardeşlerimizin Türkiye'nin geleceğine güvenmelerini istiyoruz. Türkiye özel sektörü ile dünyanın en büyük 20 ekonomisi içindedir.

Son 17 yılda ülkemize 220 milyar dolarlık sermaye girişi oldu. Saldırılara ekonomik sabotaj girişimlerine coğrafyamızda yaşananlara rağmen başarı çıtamızı sürekli yükseltiyoruz.

TEDAVİ İÇİN BATI'YI TERCİH ETME ALIŞKANLIĞINI DEĞİŞTİRELİM

Pakistan'ın potansiyelinin ülkemizde yeterince tanınmadığını görüyoruz. Bu konuda beraber çalışmaya hazırız. Pakistan halkının tedavi için batı ülkelerini tercih ettiğini öğrendim. Bu alışkanlığı değiştirmemiz gerekiyor. Şehir hastaneleriyle, sağlık yatırımlarıyla Türkyie bu konuda parmakla gösterilir noktaya gelmiştir.