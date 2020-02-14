Son dakika: Beşşar Esed rejimine ait helikopter düşürüldü

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki batı Halep kırsalında, Beşşar Esed rejimine ait helikopter düşürüldü.

2 REJİM UNSURU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Suriye'nin İdlib kentinde muhaliflerin Esed rejiminden geri almaya çalıştığı Serakib ilçe merkezinin batısında rejime ait helikopter geçtiğimiz günlerde düşürülmiştü. İdlib'in güneyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgeye düşen helikopterin pilotu ve beraberindeki 2 rejim unsuru öldü. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak helikopterin enkazına ilk kez ulaştı. Helikopterin parçalara ayrıldığı görüldü. Rejim son günlerde İdlib'e yönelik saldırılarını artırmış, sivilleri hedef almıştı.

MSB DOĞRULAMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından açıklama yapmış, helikopterin vurulduğunu doğrulamıştı. MSB'den yapılan açıklamada, "Alınan son bilgilere göre, İdlib bölgesindeki An Nayrab'dan rejim unsurlarının çıktığı ve rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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