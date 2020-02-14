BM’den Libya’da kalıcı ateşkes kararı

İngiltere tarafından sunulan ve Libya'da "kalıcı ateşkes" talebinde bulunan tasarı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), oylamaya sunuldu. Oylamada karara 14 ülke destek verirken, tasarıdaki paralı askerlerin geri çekilmesi ifadesinden memnun olmayan ve veto hakkına sahip Rusya çekimser kaldı ve tasarı kabul edildi. Libya'da derhal ön koşulsuz ateşkes talebinde bulunan kararda aynı zamanda BM üyesi tüm ülkelere taraflara silah tedariğine son verme, uluslararası silah ambargosuna uyulma, ülkedeki tüm paralı askerlerin geri çekilmesi ve krize hiçbir üye ülkenin müdahale etmemesi çağrısı da yapıldı.Berlin Konferansı'na katılan tüm ülkelere ve uluslararası aktörlere bildiride yer alan taahhütlerini yerine getirmesi ve Libya'daki krize müdahale etmekten kaçınmaları çağrısında da bulunulan kararda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten ateşkesin denetlenmesine ilişkin gerekli koşullar ve teklifler içeren bir rapor hazırlaması istendi. Libya'daki taraflar ve uluslararası toplumun katılımıyla 19 Ocak'ta Almanya'da gerçekleştirilen Libya konulu konferansta ateşkes ve diyalog çağrısı yapılmıştı.Öte yandan Libya'nın başkenti Trablus'un tek sivil havalimanı Mitiga'daki uçuşlar, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin roket saldırıları nedeniyle durduruldu. Libyalı tarafların Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini 12 Ocak'ta kabul etmiş olmasına rağmen Hafter'e bağlı milisler ilk günlerden itibaren ateşkesi ihlale devam ediyor. Daha önce 3 ay kapalı kalan Mitiga Havalimanı, 12 Aralık 2019'da yeniden açılmıştı. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ise Hafter ile görüşmek için Libya'ya giderken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da Hafter'i ülkesine davet ettiği açıklandı.

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