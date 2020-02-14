Dünyanın en uzun ömürlü insanları İkaria'da yaşıyor!
Dünyanın en uzun ömürlü insanları nerede yaşıyor? Bu gerçeği biliyor muydunuz? Şaşırabilirsiniz çünkü aslında o insanlar çok yakınımızda. Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adası İkaria, en uzun ömürlü insanlara ev sahipliği yapıyor. Sisam adasının batısında bulunan İkaria, adını Yunan mitolojisindeki ikarustan alıyor. Temiz havası ve güzel doğasıyla dikkat çeken İkaria'da ortalama ömür Avrupalılardan on yıl daha fazla. Detaylar haberimizde.
Giriş Tarihi: 14.2.2020 09:22Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 09:26ABONE OL
Yaklaşık 8500 kişinin yaşadığı İkaria, 254 kilometrekarelik bir alana yayılmış durumda.