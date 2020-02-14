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Dünyanın en uzun ömürlü insanları 'da yaşıyor!

Dünyanın en uzun ömürlü insanları nerede yaşıyor? Bu gerçeği biliyor muydunuz? Şaşırabilirsiniz çünkü aslında o insanlar çok yakınımızda. Yunanistan'ın 'ndeki adası , en uzun ömürlü insanlara ev sahipliği yapıyor. Sisam adasının batısında bulunan İkaria, adını Yunan mitolojisindeki ikarustan alıyor. Temiz havası ve güzel doğasıyla dikkat çeken İkaria'da ortalama ömür Avrupalılardan on yıl daha fazla. Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 14.2.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 09:26 ABONE OL
Dünyanın en uzun ömürlü insanları İkaria'da yaşıyor!

Yaklaşık 8500 kişinin yaşadığı , 254 kilometrekarelik bir alana yayılmış durumda.

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Dünyanın en uzun ömürlü insanları İkaria'da yaşıyor!
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