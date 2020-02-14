Japonya'da korona vakaları artmaya devam ediyor! Virüs, turistik Okinawa Adası'na sıçradı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Japonya'da yayılmaya devam eden korona virüsü, ülkenin turistik Okinawa Adası'na sıçradı. Adadaki kadın bir taksi şoföründe virüse rastlandığını açıklayan yerel otoriteler, 60 yaşlarındaki kadının 1 Şubat'ta adadaki Naha Limanı'na yanaşan ve şu anda Japonya'da karantina altında bulunan Diamond Princess gemisi yolcuları ile temas kurduğundan şüphelenildiğini belirtti.



RİSK TAŞIYAN 200 KİŞİYE MUAYENE

Okinawa Valiliği, 1 Şubat'ta Naha Limanı'na yanaşan Diamond Princess gemisinden yaklaşık 2 bin 600 yolcunun indiğinin tahmin edildiğini kaydederken, söz konusu gemi yolcuları ile temas kuran otobüs şoförleri de dahil yaklaşık 200 kişinin tıbbi muayeneden geçirildiği ifade edildi.

Japonya'nın Okinawa Adası'nda doğrulanan son vaka ile ülke geneli vaka sayısı 253'e çıkmış oldu. Japonya'da bugüne dek korona virüsünden 1 kişi hayatını kaybetti.