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Kan donduran son dakika haber: 25 yaşındaki kadını öldürdü, derisini yüzdü... Kendini böyle savundu!

'dan kan donduran bir son dakika haberi geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki bir kadın, eşi tarafından vahşice katledildi. Ülkede yayın yapan bir gazete, cinayetin ardından, 25 yaşındaki kadının olay yerindeki görüntüsünü ana manşetinde paylaştı. Halkta büyük infial yaratan olayın ardından hem sokaklarda hem de sosyal medyada büyük tepki gösterildi. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından katil koca, polis tarafından yakalandı ve halk tarafından linç edilmek istendi. Polis sorgusunda suçunu itiraf eden katil, kan donduran ifadelerle kendini savundu. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 14.2.2020 07:23 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 07:23 ABONE OL
Kan donduran son dakika haber: 25 yaşındaki kadını öldürdü, derisini yüzdü... Kendini böyle savundu!

'dan dehşet verici bir son dakika haberi geldi. Mexico City'den bir adam, 25 yaşındaki karısını vahşice katletti. Cinayetin ardından karısının derisini yüzdü ve bedeninin parçalarını kanalizasyona atarken yakalandı. Korkunç cinayet ülke gündemine bomba gibi düşerken, yaşanan cinayetle ilgili yetkililer peş peşe açıklamalarda bulundu. Yakalandıktan sonra linç edilmek istenen katil koca, suçunu polis sorgusunda itiraf etti. Bu olayın ardından bir gazete, kadının cesedine ait görüntüyü manşet fotoğrafı olarak kullanına, bu durum halkta büyük bir infial yarattı ve hem sosyal medya, hem de sokaklarda tepkiler gösterildi.

DERİSİNİ YÜZDÜ: "BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI"

Polisteki ifadesinde, işlediği cinayeti "Karım beni öldürmek istediğini söyledi, eline bir bıçak alıp bunu 3 kere denemeye çalıştı." diyerek savunan katil, cinayetini nasıl işlediğini anlattı.

İşte son dakika haberinin detayları...

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Kan donduran son dakika haber: 25 yaşındaki kadını öldürdü, derisini yüzdü... Kendini böyle savundu!
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