Kan donduran son dakika haber: 25 yaşındaki kadını öldürdü, derisini yüzdü... Kendini böyle savundu!

Meksika'dan dehşet verici bir son dakika haberi geldi. Mexico City'den bir adam, 25 yaşındaki karısını vahşice katletti. Cinayetin ardından karısının derisini yüzdü ve bedeninin parçalarını kanalizasyona atarken yakalandı. Korkunç cinayet ülke gündemine bomba gibi düşerken, yaşanan cinayetle ilgili yetkililer peş peşe açıklamalarda bulundu. Yakalandıktan sonra linç edilmek istenen katil koca, suçunu polis sorgusunda itiraf etti. Bu olayın ardından bir gazete, kadının cesedine ait görüntüyü manşet fotoğrafı olarak kullanına, bu durum halkta büyük bir infial yarattı ve hem sosyal medya, hem de sokaklarda tepkiler gösterildi.

DERİSİNİ YÜZDÜ: "BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI"

Polisteki ifadesinde, işlediği cinayeti "Karım beni öldürmek istediğini söyledi, eline bir bıçak alıp bunu 3 kere denemeye çalıştı." diyerek savunan katil, cinayetini nasıl işlediğini anlattı.

İşte son dakika haberinin detayları...