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'de PKK/ propagandasına 3 gözaltı

'e bağlı Tarsus ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/'nın propagandasını yaptığı öne sürülen 3 kişi, gözaltına alındı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 14.2.2020 16:21 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 16:36 ABONE OL
Mersin'de PKK/KCK propagandasına 3 gözaltı

Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışma sonucu terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı ileri sürülen A.E., İ.D. ve M.R.D. gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

SAMSUN'DA DA DEAŞ OPERASYONU VARDI

Öte yandan Samsun'da DEAŞ terör örgütü ile ilgili düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen Irak uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 kişinin Samsun Emniyet Müdürlüğünde sorgulamaları devam ediyor.

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Mersin'de PKK/KCK propagandasına 3 gözaltı
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