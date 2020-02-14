Nijerya'da pazar yerine silahlı saldırı: 7 ölü

Nijerya'nın kuzeybatısında bir pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıda, 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Mohammed Jalige, basına yaptığı açıklamada, askeri üniforma giyen silahlı kişilerin, eyalete bağlı Maro köyündeki pazar yerine saldırı düzenlediğini belirtti.

Jalige, saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Yaralıların bölgedeki hastaneye kaldırıldığını aktaran Jalige, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

250 ÇETE ÜYESİ ETKİSİZ HALE GETİRMİŞTİ

Kaduna eyaletinde geçen hafta güvenlik güçlerinin silahlı çetelere karşı düzenlediği operasyonda 250 çete üyesi etkisiz hale getirmişti.

Silahlı kişiler bunun üzerine intikam saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Son olarak salı günü silahlı kişiler aynı aileden 16 kişiyi bir odaya kapatarak yakmıştı.