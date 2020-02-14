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'dan son dakika açıklaması: Rusya ve Türkiye, İdlib konusunda yakın temas halinde

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk ve Rus liderlerin konusunu bu hafta görüştüklerini belirterek, " ve Türkiye, İdlib’deki duruma ilişkin yakın temas halindeler." dedi.

Giriş Tarihi: 14.2.2020 13:11 ABONE OL
Rusya'dan son dakika İdlib açıklaması: Rusya ve Türkiye, İdlib konusunda yakın temas halinde

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

İdlib'deki gerginliğin arttığına işaret eden Peskov, "Rusya ve Türkiye, İdlib'deki duruma ilişkin yakın temas halindeler. Liderlerimiz bu hafta telefonda görüştü, askeri yetkililerimiz görüştü, uzman heyetlerimiz karşılıklı ziyaretler gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 16 Şubat'ta Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bir görüşme gerçekleştirmesinin planlandığı kaydedildi.

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Rusya'dan son dakika İdlib açıklaması: Rusya ve Türkiye, İdlib konusunda yakın temas halinde
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