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çeviren gerçek! ve kız olduklarına kimse inanamıyor

İki arkadaş mı yoksa ve kızı mı olduklarını anlayabilmek adeta imkansız. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan anne ve kızın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Anne ve kızını görenlerin iki iyi arkadaş olduklarını düşünmeleri son derece doğal. Çünkü aralarındaki yaş farkı fiziksel olarak hiç fark edilmiyor. Kaliforniya'da yaşayan 43 yaşındaki öğretmen Joleen Diaz ve 19 yaşındaki kızı Meilani Parks, sadece yaş olarak çok benzer görünmekle kalmıyor, aynı zamanda en iyi arkadaş gibi çok iyi anlaşıyor.

Giriş Tarihi: 14.2.2020 07:09 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 07:11 ABONE OL
Şaşkına çeviren gerçek! Anne ve kız olduklarına kimse inanamıyor
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Şaşkına çeviren gerçek! Anne ve kız olduklarına kimse inanamıyor
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