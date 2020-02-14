Şaşkına çeviren gerçek! Anne ve kız olduklarına kimse inanamıyor
İki arkadaş mı yoksa anne ve kızı mı olduklarını anlayabilmek adeta imkansız. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan anne ve kızın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Anne ve kızını görenlerin iki iyi arkadaş olduklarını düşünmeleri son derece doğal. Çünkü aralarındaki yaş farkı fiziksel olarak hiç fark edilmiyor. Kaliforniya'da yaşayan 43 yaşındaki öğretmen Joleen Diaz ve 19 yaşındaki kızı Meilani Parks, sadece yaş olarak çok benzer görünmekle kalmıyor, aynı zamanda en iyi arkadaş gibi çok iyi anlaşıyor.
Giriş Tarihi: 14.2.2020 07:09Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 07:11ABONE OL