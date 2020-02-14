Son dakika haberi: Tapınak önünde cinsel ilişkiye girip internette yayınladılar! Ülke ayağa kalktı

Myanmar, kutsal tapınaklarının birisinin önünde yaşanan skandal olayı konuşuyor. Uluslararası ajanslar tarafından duyurulan bu olay, sosyal medyada da en çok paylaşılan son dakika haberleri arasında öne çıkıyor. Bagan şehri, Myanmar'ın en ünlü şehirlerinden birisi olmakla beraber binlerce tapınak da burada bulunuyor. Böyle olunca, tapınak çevrelerinde ayakkabı ile dolaşılması, üstü açık kıyafet giyilmesi ve öpüşülmesi gibi birçok durum yasaklanmış. Bir İtalyan çift, bu yasakları tanımayarak tapınakların önünde büyük bir skandala imza attı!

TAPINAK ÖNÜNDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER

Bagan'a giden ve İtalyan olduğu belirtilen bir çift, Budist tapınaklarının birisinin önünde cinsel ilişkiye girdi. Çift, bu videoyu sosyal medyaya da yükleyince ülke adeta ayağa kalktı. İşte, son dakika haberinin tüm detayları;