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Son Dakika Haberler | Wuhan-400 virüsünü 39 yıl önce yazmış! Koronavirüs ile benzer özellikteler

Dünyayı sarsan korona virüsü ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelirken, önceki gün 'de çok acı bir rekor daha kırıldı. Aynı günde ilk defa 200'ün üzerinde insan bu ölümcül virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünya bu yayılma hızı ve öldürme oranını konuşurken, yıllar öncesinde yazılan bir kitapta yer alan virüs hikayesi de gündeme oturdu. Ünlü roman yazarı Dean Koontz'un tam 39 yıl önce kaleme aldığı gerilim romanı Karanlığın Gözleri (The Eyes of the Darkness), koronavirüsü olayına benzer akıl almaz bir hikayeyi konu alıyor. İşte dünyanın konuştuğu son dakika haberine ilişkin çarpıcı detaylar…

Giriş Tarihi: 14.2.2020 07:55 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 08:04 ABONE OL
Son Dakika Haberler | Wuhan-400 virüsünü 39 yıl önce yazmış! Koronavirüs ile benzer özellikteler

'de bir hayan pazarında ortaya çıktığı düşünülen ve insandan insana bulaşma yeteneği de olan yeni tip korona virüs (Covid-2019) her gün onlarca insanı öldürmeye devam ediyor. Ocak ayında öldürme oranı %2.2 olan virüs, Şubat 2020'de enfekte ettiği 100 kişiden 2.6'sını öldürdü. Ölüm oranındaki ve bulaşan kişi sayısındaki artış, Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) de harekete geçirdi ve acil durum ilan edildi. Dünya, ölümcül virüs ile boğuşurken, halk arasında komplo teorileri de konuşuluyor. 39 yıl önce yazılan bir kitap, corona virüsüne benzer bir ölümcül virüsü anlatıyor. Üstelik virüsün merkez üssü yine Çin'in Wuhan kenti!

VİRÜSÜN ÖLÜM ORANI: %100

1981 yılında yazılan romandaki Wuhan-400 virüsünün öldürme oranı ve etkileri ise ile karşılaştırıldığında çok daha korkunç boyutlarda olduğu görülüyor. İşte ortaya çıkan kitaba ilişkin akıl almaz detaylar...

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Son Dakika Haberler | Wuhan-400 virüsünü 39 yıl önce yazmış! Koronavirüs ile benzer özellikteler
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