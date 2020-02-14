Son Dakika: Tatile çıkmıştı, cesedi bulundu! Korkulan oldu!

Stephanie Simpson isimli genç kadın hakkında yaşanan son dakika haberi ülke gündeminde yer aldı. 32 yaşındaki kadın sürekli geziyor, yürüyüşlere çıkıyor ve planlar yapıyordu. İngiltere'de yaşayan kadının bu sefer seçtiği rota ise Yeni Zelanda oldu. Genç kadın son olarak Yeni Zelanda'daki Güney Adası'nda yer alan Aspiring Dağı Ulusal Parkı'nda görüldü. Hafta sonundan bu yana haber alınamaması üzerine ailesi Yeni Zelanda'ya uçtu ancak kötü haber geldi. Edinilen son dakika bilgisine göre; genç kadının çantası ve yürüyüş ayakkabılarına Pyke Creek adı verilen bölgede ulaşıldı. Cesedi bir kanyonun içinde bulunan kadının sürüklenerek buraya geldiği açıklandı. İşte haberin detayları!