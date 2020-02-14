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: Tatile çıkmıştı, cesedi bulundu! Korkulan oldu!

32 yaşındaki İngiliz turist sırt çantasını alıp tatile çıkmıştı. Seçtiği rota, yaptığı tatil planı ise ülkesinden binlerce kilometre uzaktaydı. Peyzaj mimarı olan genç kadın, bir kasabaya yerleşmeye karar verdi. 1 sene sonra ise yaşadığı kasabaya yaklaşık 70 km uzaklıktaki bir parkta kaybolduğu haberi geldi. Hafta sonundan bu yana haber alınamayan genç kadının ailesi kadının bulunduğu düşünülen 'ya uçtular. Bölgenin polisi, genç kadını arama çalışmalarına girdi. Çok geniş bir arama sahası oluşturulup genç kadını aramaya kalktıklarında ise korkunç sonla karşılaştılar. Edinilen bilgisine göre; genç kadının çantası ve yürüyüş ayakkabısına dün ulaşıldı. Aileyi yıkan haber ise bugün geldi. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 14.2.2020 16:19 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 16:36 ABONE OL
Son Dakika: Tatile çıkmıştı, cesedi bulundu! Korkulan oldu!

isimli genç kadın hakkında yaşanan haberi ülke gündeminde yer aldı. 32 yaşındaki kadın sürekli geziyor, yürüyüşlere çıkıyor ve planlar yapıyordu. İngiltere'de yaşayan kadının bu sefer seçtiği rota ise oldu. Genç kadın son olarak Yeni Zelanda'daki Güney Adası'nda yer alan Aspiring Dağı Ulusal Parkı'nda görüldü. Hafta sonundan bu yana haber alınamaması üzerine ailesi Yeni Zelanda'ya uçtu ancak kötü haber geldi. Edinilen son dakika bilgisine göre; genç kadının çantası ve yürüyüş ayakkabılarına Pyke Creek adı verilen bölgede ulaşıldı. Cesedi bir kanyonun içinde bulunan kadının sürüklenerek buraya geldiği açıklandı. İşte haberin detayları!

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Son Dakika: Tatile çıkmıştı, cesedi bulundu! Korkulan oldu!
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