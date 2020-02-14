Türkiye’den insani ve tıbbi yardım

BUGÜN NELER OLDU

Yeni tip koronavirüs nedeniyle tıbbi malzeme konusunda sıkıntı yaşayan Çin'e, Türkiye'den yardımlar devam ediyor. Türk Hava Yolları'nın hava kargo taşımacılığındaki markası Turkish Cargo,102 ton kapasiteli Boeing 777F kargo uçağıyla Guangzhou'ya ilaç, tıbbi sınıf solunum maskesi, tek kullanımlık eldiven ve dezenfeksiyon şişesi başta olmak üzere birçok tıbbi malzeme taşındı. İnsani yardım seferi düzenleyen uçağı, Guangdong Eyalet Vali Yardımcısı, Çin hükümet yetkilileri ve Türkiye Cumhuriyeti Guanco Başkonsolosu M.Kurtuluş Aykan karşıladı.