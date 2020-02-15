Bu yıl son 141 yılın en sıcak ocak ayı

BUGÜN NELER OLDU

Son 141 yılın en sıcak ocak ayının, 2020 yılına ait olduğu belirlendi. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesinden (NOAA) yapılan açıklamada, 141 yıldır tutulan iklim kayıtlarına göre, kara ve deniz yüzeyinde 20. yüzyıl ortalaması 12 santigrat olan ortalama sıcaklığın, bu yıl ocak ayında 1,14 derece aşıldığı bildirildi.Antarktika'da sıcaklık ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı. Dünyanın güney kutbu tarihte ölçülen en sıcak yaz mevsimini yaşıyor. Antarktika kıtasında hava sıcaklığı ilk kez 20.75 dereceye çıkarak rekor kırdı. Geçen hafta da Peninsula adasındaki sıcaklığın 18.3 santigrat dereceye ulaşması ile bir rekor kırılmıştı. Sıcak seyreden iklim şartları nedeniyle Antarktika denizinde yüzde 9,8 azalış tespit edildi.