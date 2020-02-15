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İsrail'den küstah talep! 'den ticaret anlaşmasına 'nın da dahil edilmesini istedi

İsrail yönetimi, 'den ikili ticaret anlaşmasına 'daki işgal altındaki toprakların da dahil edilmesi talebinde bulundu. İsrael Hayom gazetesinin haberine göre, görev süresi son bulan Başbakan Binyamin Netanyahu, İngiltere ile geçen yıl yapılmış olan ticaret anlaşması kapsamına Golan, Kudüs ve Batı Şeria topraklarının da katılmasını istedi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 15.2.2020 07:33 ABONE OL
İsrail'den küstah talep! İngiltere'den ticaret anlaşmasına Batı Şeria'nın da dahil edilmesini istedi

İsrail yönetimi, İngiltere'den ikili ticaret anlaşmasına Batı Şeria'daki işgal altındaki toprakların da dahil edilmesi talebinde bulundu. İsrael Hayom gazetesinin haberine göre, görev süresi son bulan Başbakan Binyamin Netanyahu, İngiltere ile geçen yıl yapılmış olan ticaret anlaşması kapsamına Golan, Kudüs ve Batı Şeria topraklarının da katılmasını istedi.

Haberde, İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Eli Kohen'in İngiliz mevkidaşı Conor Burns ile görüşerek ticaret anlaşmasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ilettiği kaydedildi. Ayrıca, Netanyahu ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un da bu konuyu ele aldığı aktarıldı.

BREXİT SONRASINDA YAPILMIŞ OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Şubat 2019'da imzalanan söz konusu anlaşmanın 2021'de uygulamaya gireceği hatırlatılarak, talebin hemen Brexit sonrasında yapılmış olması da dikkati çekti.

Bu arada, İsrail'in Avrupa Birliği ile yaptığı serbest ticaret anlaşmasında da Kudüs, Batı Şeria ve Golan tepeleri kapsama alınmamıştı.

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İsrail'den küstah talep! İngiltere'den ticaret anlaşmasına Batı Şeria'nın da dahil edilmesini istedi
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