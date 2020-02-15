Koronavirüs bulunmayan 42 kişi artık özgür

Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını altındaki Vuhan kentinden tahliye edilen 42 kişinin Ankara Zekai Tahir Burak Hastanesi'ndeki 14 günlük gözlem süresi sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralarında sağlık personelinin de bulunduğu 42 kişiyi ziyaret etti. Karantinadan çıkan vatandaşların normal hayatlarına devam edeceklerini belirten Bakan Koca, "14 günlük süre bitti. Bundan sonraki süreçte normal hayatlarına devam ediyor olacaklar. Herhangi bir takip yapmamız gerekmiyor. Bilim Kurulu'nun bu anlamda herhangi bir önerisi yok" dedi.



NUMUNELER NEGATİF

Koca, Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 3 günde bir numunelerin alındığını, en son dün alınan numunelerin sonuçlarının çıktığını, sonuçların negatif olduğunu kaydetti. Koca, 42 kişi arasında 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavutluk vatandaşı bulunduğunu hatırlatarak, rezervasyon nedeniyle bir gün daha Türkiye'de kalacaklarını ifade etti.







Bir karantina hastanesi ayrılarak, özel ambulansa dönüştürülen uçakla ve bilimsel ekiple sağlık personeliyle birlikte tahliye yapan tek ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çeken Bakan Koca, dünyanın neresinde olursa olsun Türk vatandaşlarını yalnız bırakmayacaklarını hatırlatarak, Devletimiz büyük, milletimiz fedakâr ve yüce gönüllü diyebiliyoruz" diye konuştu.



YERLİ KİTE 10 BİN TALEP

Koronavirüs tespiti için üretilen yerli kitin ihracat edilebileceğini, Kırgızıstan'dan da 10 bin adet talep geldiğini dile getiren Bakan Koca, "Yerli kitin doğruluk oranı yüzde 100'e yakın. Yüzde 99,6. Bugüne kadar bizim sonuçlarımız en erken 4 saat ve 24 saate kadar uzayabilir durumdaydı. Avrupa'da, Almanya, İngiltere ve Fransa'da üretilenlerin 3 saate yakın olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar özellikle bu süreyi 60-75 dakikalık süreyi daha erkene çekme çalışması içindeler. Kit, hastaları uzun süre bekletmemek ve sonucu erken dönemde çıktığında ona göre tedavi yaklaşımını başlatmak anlamında önemli" dedi.





Gözlem süresi sona eren vatandaşlarla bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gözlem altında doğum gününü tek başına kutlayan Şeyma Çakır'a verdiği sözü de unutmadı. Koca, Şeyma ile doğum gününü kutlayıp birlikte pasta kesti.



'DOĞDUĞU ODADA KARANTİNA'

İngilizce öğretmeni Burcu Öner, "Şu anda 15 günümüzü tamamladık, harika bir süreçti. Bu kadar güzel ağırlanacağımızı beklemiyorduk. Devletimize ve sağlık bakanımıza teşekkür ediyorum. Anneme 'Ankara'ya gideceğiz, bu hastanede kalacağız' dediğim zaman annem 'Ben seni orada dünyaya getirmiştim. Üçüncü kat 307 numaralı odada kalmıştım' dedi. Ben de aynı odadaydım. Milyonda bir gerçekleşecek bir olay gerçekleşti" diye konuştu.



'DEVLETİMİZ YANIMIZDA OLDU'

Serkan Atamar ise, "Böyle bir organizasyon içerisinde devletimiz Sağlık Bakanımız, Pekin Başkonsolosunuz hep yanımızda yer aldı. Vuhan'da uzun bir süre evden dışarı çıkamadık. Güzel bir organizasyonla yurda getirildik. iki haftalık güzel bir süreç yaşadık. Hastanede Yemekler çok güzeldi" dedi.



'SAĞLIKLI OLMAKTAN MUTLUYUM'

Doktora öğrencisi Meltem Soylu ise, "Çin'de karantina haberiyle beraber şok yaşadık. Virüsün yayıldığını duymuştuk ama bu kadar ciddi boyutlarda olduğunu idrak edememiştik. Bir anda karantina kararı alındı ve hiçbir şekilde ulaşım bulamadık ve orada kaldık mecburen. Elçiliğimiz daha ilk gün bize ulaştı. Mükemmel bir operasyonla, ulaşımın sıfır olduğu bir şehirde bizi havaalanına ulaştırarak ülkemize getirdiler. Sağlıklı olmaktan çok mutluyum" dedi.

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