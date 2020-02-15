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Koronavirüs ilacı ile ilgili son dakika haberi: Binlerce ilaç tarandı ve 3 tanesi seçildi!

Korona virüsü ilacı ile ilgili son dakika haberi geldi. Yeni tip koronavirüs hastalığına (COVID-19) karşı klinik çalışmalarda birkaç antiviral ilaç ilk kez bugün denendi ve ilk gelen sonuçlara göre hastalığı durdurma konusunda oldukça başarılı neticeler elde edildi. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı çalışan Çin Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi direktörü Zhang Xinmin, Çinli araştırmacılar, Klorokin Fosfat, Favipiravir ve Remdesivir de dahil olmak üzere birkaç mevcut ilaca odaklandıklarını söyledi ve yeni tip koronavirüs ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Zhang yaptığı açıklamada, “Araştırmacılar bilgisayar simülasyonları ve in vitro enzim aktivite testleri yoluyla 70.000'den fazla ilaç veya bileşik taradı ve potansiyel olarak etkili 5.000 ilaç adayı seçti.” Dedi. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar.

Giriş Tarihi: 15.2.2020 17:46 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 17:48 ABONE OL
Koronavirüs ilacı ile ilgili son dakika haberi: Binlerce ilaç tarandı ve 3 tanesi seçildi!

Çin'de Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ile ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için 3 ilacın denendiği bildirildi. China Daily gazetesinin haberine göre, Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang Şinmin, Çinli bilim adamlarının 70 bin kadar ilaç ve kimyasal bileşeni incelediğini, bunlardan 100'ünün laboratuvar ortamında test edilmek üzere seçildiğini belirtti.
Söz konusu ilaçlardan da 3'ünün ümit verici olduğunu ifade eden Cang, Klorokin difosfat, Favipiravir ve Remdesivir'in insanlar üzerinde test edildiği bilgisini paylaştı.

Cang Şinmin, daha çok sıtma tedavisinde kullanılan Klorokin difosfat'ın Pekin ve Guangdong eyaletindeki 10 hastanedeki denemelerinin devam ettiğini aktararak, influenza tedavisinde kullanılan Favipiravir ile ilgili testlerin ise sürdüğünü kaydetti.
Ebola tedavisi için geliştirilen Remdesivir'in testlerinin Vuhan'da çok sayıdaki klinikte yapıldığını bildiren Cang, ilacın Kovid-19'a karşı yeteri düzeyde önleyici bir etki gösterdiğini de ifade etti.

Cang Şinmin, ABD'de bu ilaçla tedavi gören bir hastanın da sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu ve Ulusal Sağlık Ürünleri İdaresi, 6 Şubat'ta ABD'li ilaç şirketi Gilead Sciences tarafından geliştirilen "Remdesivir" adlı ilacın klinik deneylerine başlanması için onay vermişti.


İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti. Çin'de, Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1524'e, virüs bulaşan kişi sayısı da 66 bin 492'ye yükselmişti.

Son dakika haber: Coronavirüs salgınında sayı giderek artıyor! Çin'den dikkat çeken hamle...

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Koronavirüs ilacı ile ilgili son dakika haberi: Binlerce ilaç tarandı ve 3 tanesi seçildi!
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