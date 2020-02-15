Ölü sayısı bin 384’e çıktı

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Kovid-19 olarak adlandırılan yeni tür koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saat içinde 127 kişi daha hayatını kaybetti.Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, biri Hong Kong'da olmak üzere Kovid-19 salgınında ölü sayısı bin 384'e yükseldi.Ülkede virüs tespit edilen vaka sayısı ise 64 bin 400'e ulaştı. Müşahede altına alınan kişilerin sayısı 177 bin 974 olarak açıklanırken, 6 bin 723 kişi de taburcu edildi. Ayrıca vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 53, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak belirtildi. Yeni can kayıplarının 116'sı, Kovid-19'un merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, bu eyaletteki toplam can kaybı bin 318'e çıktı. Diğer eyaletlerden Hınan ve Heylongciang'da 11'er, Anhui'de 6, Haynan'da 4, Hıbey'de 3, Guangdong, Hunan, Şandong ve Gansu'da 2'şer, Ciangşi, Sıçuang, Guicou, Liaoning ve Cilin'de 1'er kişi hayatını kaybetti. Ayrıca başkent Pekin ve Tiencin'de 3'er, Çongçing'de 4, Şanghay'da 1 kişi yaşamını yitirirken, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 1'er kişi öldü.Çinli yetkililerin Kovid-19 ile mücadele için Ebola'nın tedavisinde kullanılan ilaçları denemeye başladığı bildirildi. 100'den fazla kişinin Ebola ilacı olarak bilinen "Remdesivir"e olumlu yanıt verdiği belirtildi.Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. Hasta karantinaya alındı.İngiltere'de ise İşçi Partisi milletvekili Alex Sobel, Kovid-19 teşhisi konulan kişiyle aynı konferansa katıldığının anlaşılması üzerine kendini tecrit etti.