Prens Harry’den 1 milyar sterlinlik anlaşma

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İngiliz basınındaki haberlere göre, İngiltere Kraliyet Ailesi'nin varislerinden Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, ABD merkezli finans devi Goldman Sachs ile 1 milyar sterlinlik bir anlaşmada el sıkıştı. Ekim 2019'da yatırım bankası ile görüşmeye başladığı ileri sürülen Prens Harry ve eşi Meghan Markle geçen ay ise 'Daha özgür ve ekonomik olarak bağımsız olmak' için kraliyet unvanlarından feragat ettiklerini açıklamıştı. Kararın akabinde Kanada'da iki hafta geçiren çift, kendi kazançlarını sağlamak için pek çok üst düzey firma ile görüşmeye de başlamıştı. Anlaşmanın içeriği gizi tutulurken, bir halkla ilişkiler yöneticisi, çiftin konuşmacı ve marka elçileri olarak görev alabileceğini belirtti. İngiliz basınına göre ise hayatlarının her alanında daha özgür olmak isteyen çift, ilk büyük anlaşmasına imza atmış olabilir.