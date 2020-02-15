Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > SON DAKİKA: Tapınak önünde cinsel ilişkiye girip internet üzerinde yayınladılar! Ülkede infial yarattı

: Tapınak önünde cinsel ilişkiye girip internet üzerinde yayınladılar! Ülkede infial yarattı

Myanmar'da yaşanan ve uluslararası ajanslar tarafından da duyurulan olay, günün en çok konuşulan haberleri arasında öne çıkıyor. Ülkeyi ayağa kaldıran skandal olay, binlerce tapınağıyla ünlü Bagan şehrinde yaşandı. Tapınakların böylesine yaygın olduğu bir şehirde, tapınak çevresinde ayakkabıyla dolaşmak, üstü açık kıyafet gitmek ve öpüşmek yasak. Bagan'a giden bir İtalyan çift, bu kuralları reddederek bir skandala imza attı. Tapınağın önünde cinsel ilişkiye giren çift, bunu internete yükledi. Çiftin internete yüklemiş olduğu cinsel ilişki videosu geniş yankı uyandırırken Myanmar'da ise adeta infial yarattı. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 15.2.2020 08:46 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 08:46 ABONE OL
SON DAKİKA: Tapınak önünde cinsel ilişkiye girip internet üzerinde yayınladılar! Ülkede infial yarattı

Myanmar, kutsal tapınaklarının birisinin önünde yaşanan skandal olayı konuşuyor. Uluslararası ajanslar tarafından duyurulan bu olay, sosyal medyada da en çok paylaşılan haberleri arasında öne çıkıyor. Bagan şehri, Myanmar'ın en ünlü şehirlerinden birisi olmakla beraber binlerce tapınak da burada bulunuyor. Böyle olunca, tapınak çevrelerinde ayakkabı ile dolaşılması, üstü açık kıyafet giyilmesi ve öpüşülmesi gibi birçok durum yasaklanmış. Bir İtalyan çift, bu yasakları tanımayarak tapınakların önünde büyük bir skandala imza attı!

TAPINAK ÖNÜNDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER

Bagan'a giden ve İtalyan olduğu belirtilen bir çift, Budist tapınaklarının birisinin önünde cinsel ilişkiye girdi. Çift, bu videoyu sosyal medyaya da yükleyince ülke adeta ayağa kalktı. İşte, son dakika haberinin tüm detayları;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Tapınak önünde cinsel ilişkiye girip internet üzerinde yayınladılar! Ülkede infial yarattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN