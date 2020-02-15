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| Koronavirüs tedavisi bulundu mu? Korona virüsü için bu yöntem denendi! İlk sonuçlar olumlu...

Son dakika... Son dakika... Wuhan'da patlak veren koronavirüs nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybederken, son 24 saatte 5,000'in üzerinde 'liye yeni tip koronavirüs teşhisi konuldu. Böylece, doğrulanan vaka sayısı 66 bin'i aştı. Tedavisi ile ilgili çalışmalar hem ülkeler bazında hem de Dünya Sağlık Örgütü yönetiminde devam ederken, Covid-19 tedavisi ile ilgili geldi. Hong Kong Çin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden yapılan açıklamaya göre, Covid-19’a karşı 100 hastada Ebola ile mücadelede kullanılan Remdesivir aşısını denendi ve ilk sonuçlara göre hastalığın olumlu yanıt verdi. İşte ölümcül corona virüsü ile ilgili son istatistikler ve tedavisi için yürütülen çalışma ile ilgili flaş detaylar…

Giriş Tarihi: 15.2.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 11:38 ABONE OL
Son Dakika Haberler | Koronavirüs tedavisi bulundu mu? Korona virüsü için bu yöntem denendi! İlk sonuçlar olumlu...

Yeni koronavirüs şimdi dünya çapında 67.000'den fazla insana bulaşmış durumda. Çin'in dışındaki üç kişi de dahil olmak üzere ölüm sayısı en az 1.526 oldu. Öte yandan hastaları tedavi eden ve karantinaya alan sağlık çalışanlarına da tek te koronavirüs teşhisi konuyor. , 1.700'den fazla sağlık çalışanına virüs bulaştığını ve altısının öldüğünü açıkladı. Virüsün yayılma hızı ise her geçen gün artarken, virüsün mutasyon geçirebileceği de endişe yaratıyor. Öte yandan, virüsün tedavisi ile ilgili çalışmalar da sürüyor. Son olarak Hong Kong'da, 100 hasta üzerinde ebola aşısı denendiği açıklandı. Peki, bu yöntem, koronavirüsün tedavisi olabilir mi?

İLAÇLAR DENENMEYE BAŞLANDI

Hong Kong Çin Üniversitesi Tıp Fakültesi İlaç ve Tedavi Bilimi Bölümü Başkanı David SC Hui, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19 salgınıyla ilgili toplantılarına katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinden AA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, Kovid-19 taşıyan 100'den fazla kişinin Ebola ilacı olarak kullanılan "Remdesivir"e olumlu yanıt verdiğini belirtti.

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Son Dakika Haberler | Koronavirüs tedavisi bulundu mu? Korona virüsü için bu yöntem denendi! İlk sonuçlar olumlu...
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