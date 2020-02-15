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Tunus , hükümetine katılmayacak

Tunus'taki Şura Konseyi, İlyas el-'ın kuracağı hükümete katılmama kararı aldı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 15.2.2020 21:32 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 21:35 ABONE OL
Tunus Nahda Hareketi, Fahfah hükümetine katılmayacak

Şura Konseyi'nin toplantısının ardından basının karşısına geçen Konsey Başkanı Abdulkerim el-Haruni, Nahda'nın, Fahfah hükümetine katılmayacağını açıkladı.

Haruni, söz konusu kararı, Fahfah'ın "ulusal hükümet kurulması" talebini yerine getirmemesi nedeniyle aldıklarını kaydetti.

Haruni dün, kabine listesini mevcut haliyle sunması halinde Fahfah hükümetine güvenoyu vermeyeceklerini duyurmuştu.

Tunus'un Kalbi Partisi tarafından yapılan açıklamada da Tunus'un Kalbi'nin muhalefet blokunda yer alma kararı aldığı ve Fahfah hükümetine güvenoyu vermeyeceği belirtilmişti.

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Tunus Nahda Hareketi, Fahfah hükümetine katılmayacak
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