Türk ekibi Antarktika’da

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesinde gerçekleşen 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyeti, Beyaz Kıtaya ulaştı. İstanbul'dan 9 Şubat'ta uğurlanan 24 kişilik Türk ekibinin ilk durağı Brezilya'nın Sao Paulo kenti oldu. Sao Paulo'dan Şili'nin başkenti Santiago'ya geçen ekip, buradan ülkenin güneyinde yer alan Punta Arenas kentine, ardından Puerto Williams'a vardı. Güney yarım kürede yerleşimin olduğu en son nokta olan Puerto Williams'ta 3 gece konaklayan ekip, yaklaşık 2 saat süren bir uçak yolculuğuyla Antarktika'nın King George Adası'na vardı.







30 GÜNLÜK ARAŞTIRMA

Kıtaya herhangi bir canlı organizma taşımamak amacıyla tüm ekip uçaktan inerken ayaklarını dezenfektan suda temizleyerek karaya ayak bastı. Türk ekibi, King George Adası açıklarında bulunan ve 30 gün boyunca çalışmalarını gerçekleştirecekleri Şili bayraklı Betanzos isimli araştırma gemisine helikopter ve zodyak botlarla geçti.

Heyete katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızın himayesi ile büyük bir liderlik ve vizyonla önemli bir sefer başladı. Bu özel sefer özel bir akademik grupla başladı. Öncellikle Burcu Özsoy'un başkanlığında 4 yılda gelinen nokta tam bir başarı hikayesidir. Bugün ABD, Rusya Güney Kore ve Japonya başta olmak üzere birçok ülke buraya ciddi kaynaklar aktarıyor. Bugün dünyanın yaşadığı birçok sorun küresel ısınma, iklim değişikliği gibi sorunların bilimsel analizleri burada yapılıyor ve tüm dünyaya umut oluyor."

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