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Büyük skandal! bu fotoğrafı paylaştı

Son dakika haberi büyük yankı uyandırdı! 'nin onaylı Twitter hesabında olağan dışı bir paylaşım yapıldı. Ayna karşısına geçmiş bir kadının çektiği fotoğraf herhangi bir yazı olmadan direkt paylaşıldı. Paylaşımın ardından sosyal medyada bu kare gündem oldu.

Giriş Tarihi: 16.2.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 12:27 ABONE OL
Büyük skandal! İsrail Savunma Güçleri bu fotoğrafı paylaştı

İsrail Savunma Güçleri Twitter'dan ilginç paylaşımda bulundu. Genel olarak askeri fotoğraflar ve gelişmelere yönelik bilgiler verilen onaylı hesaptan bir kadının ayna karşısındaki pozu paylaşıldı.

İsrail Savunma Güçleri twitter hesabının yöneticisinin attığı tweette herhangi bir açıklama yer almıyor. Ancak tweetteki fotoğrafa yüzlerce yorum, binlerce beğeni ve retweet geldi.

TÜRK KULLANICILAR DA YORUM YAZIYOR

Paylaşılan tweetin altına Türk Twitter kullanıcıları birçok yorumda bulundu. Türk kullanıcılar "Ortak tatbikat yapmalıyız, kayıtlar nereye yapılıyor" gibi yorumlar yaptı. Ayrıca birçok Twitter kullanıcısından fotoğrafın altına yorumlar gelmeye başladı.

İSRAİL'DEN HACKLENDİK İDDİASI!

Hala resmi sitede duran fotoğraf için İsrail Savunma Güçleri'nden ilginç bir açıklama da geldi. Açıklama aynı resmi siteden yapılırken İsrail Savunma Güçleri, Hamas tarafından hacklendikleri iddiasında bulundu.

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Büyük skandal! İsrail Savunma Güçleri bu fotoğrafı paylaştı
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