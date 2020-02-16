Çin: ABD Ortadoğu’daki kargaşanın asıl aktörüdür

BUGÜN NELER OLDU

Reuters haber ajansına konuşan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin Ortadoğu'daki eylemlerinin istikrar ve güvenliği sağlamaya değil, sadece kendi bencil çıkarlarını savunmaya yönelik olduğunu belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan açıklamada, ABD'nin Ortadoğu politikası adeta topa tutuldu. Açıklamada, "ABD onlarca yıldır Ortadoğu'da kaç savaş başlattı? Bu savaşlar bölge ülkelerine ne kadar zarar verdi? Ortadoğu'daki halkların başına ne dertler açtı? Ve tüm bunlar Ortadoğu'daki güvenliği sağlamak için mi? ABD'nin yaklaşımı sadece güvenlik ve istikrarı bozmakla kalmıyor, tam aksine bölgeyi sonsuz kargaşa ve sefalete de sürüklüyor" ifadelerine yer verildi.