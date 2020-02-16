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Danimarka’da Türk imamlar resmi nikah kıymaya başladı

Danimarka Kilise Bakanlığınca 2006 yılından bu yana inanç toplumları arasında sayılan ve çatısı altında faaliyet gösteren camiler, bakanlığın tanıdığı resmi nikah kıyma yetkisini ilk kez kullandı.

Giriş Tarihi: 16.2.2020 09:51 ABONE OL
Danimarka’da Türk imamlar resmi nikah kıymaya başladı

Bu kapsamda ilk resmi nikah, Danimarka Türk Diyanet Vakfı (DTDV) çatısı altında faaliyet gösteren İshöj Mevlana Camisi'nde, Vildan Öztemur ve Muhittin Yıldırım çiftine kıyıldı.

Nikah töreninde Kopenhag Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Gündoğar ve çiftin yakınları hazır bulundu. Din görevlisi Faik Uslu tarafından kıyılan nikahın ardından çiçeği burnunda çifte DTDV tarafından Kur'an-ı Kerim ve hat sanatından bir plaket hediye edildi.

Vakıftan yapılan açıklamada, nikah kıyma yetkisinin DTDV'ye bağlı camilerde uygulanacağı ve bu hizmetten faydalanmak isteyenlerin vakıf ile iletişime geçebileceği bildirildi.

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Danimarka’da Türk imamlar resmi nikah kıymaya başladı
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