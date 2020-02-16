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’nden için dünyayı ayağa kaldıracak uyarısı geldi! “Hazırlıklı olun”

Dünyanın konuştuğu ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Ölü sayısı giderek artarken virüsün bulaştığı kişi sayısı 67 bini geçti. ile ilgili son rakamlar açıklanırken bu virüs dışında 24 ülkeye de yayıldı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelindeki Kovid-19 salgını nedeniyle son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, şüpheli vaka sayısının 8 bin 689'a gerilediğini, virüslü hastalarla temas edildiği gerekçesiyle müşahede alınanların sayısının 169 bin 39'a düştüğünü belirtti. Ancak DSÖ'den hükümetlere korkutan uyarı geldi! Çin'den ise yeni tip koronavirüse karşı hamleler yapılıyor. Bu virüse karşı testler sürerken konu ile ilgili son dakika ayrıntıları ise korkuttu.

Giriş Tarihi: 16.2.2020 07:42 Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 07:42 ABONE OL
Dünya Sağlık Örgütü’nden corona virüs için dünyayı ayağa kaldıracak son dakika uyarısı geldi! “Hazırlıklı olun”

Aralık ayında 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan hakkında bilgileri gelmeye devam ediyor. Son rakamlar açıklanırken Çin dışında başka ülkelere de yayıldı. Hal böyle olunca dünyanın konuştuğu bu virüs hakkında daha çok bilgi edinmek isteyenlerin sayısı da giderek artıyor. Virüse karşı önlemler alınmaya devam ederken Çin'de yeni tip koronavirüse karşı hamleler yapılmaya başlandı. Testler hala yapılıyor, araştırmalar sürüyor. Önlemler ve tedbirler alınsa da corona virüs için son rakamlar açıklandı. ise dünyayı ayağa kaldıracak çağrı başlattı.

İşte son dakika haberinin detayları!

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Dünya Sağlık Örgütü’nden corona virüs için dünyayı ayağa kaldıracak son dakika uyarısı geldi! “Hazırlıklı olun”
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