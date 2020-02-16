Dünya Sağlık Örgütü’nden corona virüs için dünyayı ayağa kaldıracak son dakika uyarısı geldi! “Hazırlıklı olun”

Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs hakkında son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Son rakamlar açıklanırken koronavirüs Çin dışında başka ülkelere de yayıldı. Hal böyle olunca dünyanın konuştuğu bu virüs hakkında daha çok bilgi edinmek isteyenlerin sayısı da giderek artıyor. Virüse karşı önlemler alınmaya devam ederken Çin'de yeni tip koronavirüse karşı hamleler yapılmaya başlandı. Testler hala yapılıyor, araştırmalar sürüyor. Önlemler ve tedbirler alınsa da corona virüs için son rakamlar açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü ise dünyayı ayağa kaldıracak çağrı başlattı.

İşte son dakika haberinin detayları!