Hafter’e 1 milyar dolarlık dava

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ABD'li hukuk şirketi McMahon Associates, darbeci General Halife Hafter ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Washington'da 1 milyar dolarlık dava açtı. Önde gelen hukuk şirketinin başındaki isim Avukat Martin McMahon, Libya'da BAE'nin yardımıyla katliamlar gerçekleştiren darbeci Hafter'in işlediği suçların cezasız kalmayacağını söyledi. Firma, Hafter kurbanlarını temsilen 6 kişi adına dava açarak zararın karşılanması için 1 milyar dolar talep etti. Hafter, 12 bin kişinin ölümünden 300 bin kişinin yerinden edilmesinden, BAE de Hafter'e mali yardımda bulunmaktan suçlanıyor.