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'de 2,5 ayda 1 milyon 200 bin Suriyeli evini terk etti

'nin  kentinde rejimin yoğun saldırıları nedeniyle 1 Aralık 2019’dan bu yana 1 milyon 200 bin kişi evlerini terk ederek yaşadıkları bölgeden kaçtı. Son günlerde, edenlerin arttığı dikkat çekerken sınırına doğru gece gündüz demeden aralıksız süren yoğun trafik dikkat çekiyor.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 16.2.2020 23:40 ABONE OL
İdlib'de 2,5 ayda 1 milyon 200 bin Suriyeli evini terk etti

İç savaştan önce 1,5 milyon Suriyeli'nin yaşadığı İdlib kentinin nüfusu, Esad rejiminin saldırılarıyla muhalif güçlerin bulundukları bölgeleri kaybetmesi üzerine oluşan iç göçle 4 milyona ulaştı.

Esad karşıtı sivillerin ve muhaliflerin son kalesi haline gelen İdlib'in güneyi ve doğusu yoğun bombardıman altında. Bombardımanlarda her gün onlarca sivil hayatını kaybederken, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre 1 Aralık 2019'dan bu yana evini terk edenlerin sayısı 1 milyon 200 bine ulaştı.

Evlerini terk edenlerin 658 bininin Türkiye sınırı yakınlarına göç ettiği bildirildi. İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana sivillerin akın ettiği, sınırın sıfır noktasındaki Atme Kasabası'ndaki çadır kentlerin nüfusu ise 500 bine ulaştı.

Kamplara gidemeyip sınıra yakın yerlerdeki boş arazilere sığınanlara ise Türk Kızılay'ı çadır, yiyecek, giyecek ve hijyen yardımında bulunuyor. Bazı çadırlarda 3'ten fazla aile, soğuk hava, sağanak yağmur ve çamurların içerisinde yaşam mücadelesi veriyor.

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İdlib'de 2,5 ayda 1 milyon 200 bin Suriyeli evini terk etti
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